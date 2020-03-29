Финансы
Lenta.ruОпубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей. С таким прогнозом выступила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с «Российской газетой».
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", рассказала, что ожидает рубль на будущей нерабочей неделе: - С начала марта рубль подешевел по отношению к доллару США более чем на 17 процентов, а по отношению к евро "россиянин" упал почти на 16 процентов.Российская газетавчера в 23:00
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