Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", рассказала, что ожидает рубль на будущей нерабочей неделе: - С начала марта рубль подешевел по отношению к доллару США более чем на 17 процентов, а по отношению к евро "россиянин" упал почти на 16 процентов.

с чего всё началось

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей. С таким прогнозом выступила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с «Российской газетой».

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