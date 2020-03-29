Финансы

Lenta.ruLenta.ruОпубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей. С таким прогнозом выступила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с «Российской газетой».
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось

Как изменится курс рубля на ближайшей нерабочей неделе

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", рассказала, что ожидает рубль на будущей нерабочей неделе: - С начала марта рубль подешевел по отношению к доллару США более чем на 17 процентов, а по отношению к евро "россиянин" упал почти на 16 процентов.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Как изменится курс рубля на ближайшей нерабочей неделе

Российская газетавчера в 23:00

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Lenta.ru00:09

Аналитики рассказали, как изменится курс рубля на будущей неделе

URA.Ru03:54

Опубликован прогноз по курсу рубля на нерабочей неделе

News.ru06:11

Экономист рассказал, какая судьба ждет рубль

Deita.ru06:15

Мильчакова: значительное изменение курса рубля в ближайшее время не ожидается

iReactor06:22

Эксперты рассказали про прогноз курса рубля во время эпидемии коронавируса

Neva.Today04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:40, Ашберн

Комментарии

Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
ГТРК Карелия 03:06
Экономика

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:54
Футбол

«Ислочь» на выезде обыграла «Смолевичи» в чемпионате Белоруссии

ProstoProSport 11:09
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
Общество

«Пока я сам себя не нашел, они особо не шевелились» — пассажир опасного рейса о действиях медиков

Один из пассажиров московского рейса, которым на Сахалин ранним утром 19 марта прилетел подтвержденный впоследствии коронавирус, рассказал корреспонденту ИА Sakh.com о том, насколько добросовестно его искали, чтобы взять анализ и исключить возможность заражения.
Сахалин.Инфо 20:31
Религия

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

РБК 06:38
Политика

Образован президиум правительства России

В России образован президиум правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Газета.Ru 03:20
Здоровье

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
SMINEWS 16:40
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Медики из Американской академии офтальмологии заявили, что выявлен еще один признак коронавируса - конъюнктивит.
Московский Комсомолец вчера в 05:20
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец 10:59
Общество

«Медуза»: мэрия Москвы будет контролировать передвижение горожан с помощью QR-кодов

Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:45
Происшествия

Водитель мотоцикла погиб в ДТП с легковушкой на трассе «Амур» в ЕАО

В результате ДТП водитель мотоцикла «Иж Планета» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Ниссан Нот» получил телесные повреждения, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
РИА Биробиджан 19:30
Энергетика

Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу

Нефтепроводные компании США попросили производителей ограничить добычу нефти, сообщил в своем твиттере Райан Ситтон, комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в Техасе.
Интерфакс вчера в 14:53
Общество

В России за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в регионах России зафиксировано 270 случаев заболевания коронавирусом.
iReactor 05:36
Общество

Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»

Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Спорт-Экспресс 07:30
Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 19:13
Шоу-бизнес

У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
РИА Новости 20:31
Происшествия

Еще у двух жителей Мурманской области выявили коронавирус

Еще два жителя Мурманской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:18
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня 08:50
Политика

Песков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

РИА Новости 08:25
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Происшествия

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области пока официально подтвержден один случай инфицирования COVID-19.
Красная весна вчера в 15:46
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Здоровье

Нам нужно спокойно пройти по острию ножа

По сравнению с другими странами Европы и Азии ситуация с коронавирусом в России сегодня не является столь критичной.
РИА Новости 01:00
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Здоровье

Врачи сообщили об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Как отмечают российские врачи, люди, которые страдают весной аллергией, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 20:17
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста 07:17
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Путешествия

Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Эхо Москвы вчера в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное