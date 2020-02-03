Политика

REGNUMREGNUMОпубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который в момент крушения Boeing «Международных авиалиний Украины» шел на посадку, сообщил, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты. Запись разговоров иранских диспетчеров с пилотами опубликовала «Телевизионная служба новостей».
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

СМИ опубликовали разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

РБК05:30

Зеленский сообщил о наличии у него важной записи в деле о сбитом украинском самолете

ТАСС02:34

СМИ: диспетчерам сообщали о возможном пуске ракет, сбивших Boeing

РИА Новости05:19

Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете

Известия04:14

Ирану все было известно уже на момент поражения самолета — Зеленский

Красная весна04:07

Иран назвал последствия утечки разговора заметившего ракету диспетчера

Lenta.ru04:44

Диспетчеру сообщали о ракете в день гибели украинского Boeing в Иране

Московский Комсомолец05:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Ведомости 05:57
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК вчера в 04:51
Армия и оружие

На Донбассе киевские боевики украли электрокабель из-за голода и невыплат зарплат

ВСУшники заявили, что на такой шаг они пошли из-за отсутствия продовольственного обеспечения, а также нарушение порядка выплат денежного довольствия, которое боевики получали последний раз в ноябре месяце.
Новостной фронт 06:00
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
Происшествия

Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией

Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
РИА Новости 05:17
Общество

Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР

Ранее ТАСС со ссылкой на кассу железнодорожных билетов в Пхеньяне (официальное представительство железных дорог КНДР) сообщил, что северокорейские власти приняли решение приостановить с понедельника железнодорожное сообщение с Россией для профилактики распространения коронавируса.
Парламентская газета 05:09
Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК 06:10
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Политика

Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Росбалт вчера в 04:47
Политика

Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее упоминания Бога в конституции, заявил, что все дискуссии по теме изменения основного закона сейчас ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии, это предложение также будет там обсуждаться.
РИА Новости 05:16
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Общество

В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

РИА Новости 04:28
Происшествия

Пьяный россиянин изнасиловал жену на глазах несовершеннолетних дочерей

Lenta.ru 06:02
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Финансы

Доллар превысил 64 руб. впервые за два месяца

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 64 руб./$ впервые за два месяца.
Коммерсантъ 03:32
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
Российская Действительность 31 января в 14:09
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Происшествия

Семьям погибших на заводе в Мценске выплатят по 200 тысяч рублей

РИА Новости 05:26
Общество

Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Woman.ru вчера в 13:50
Технологии

ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.
ТК Звезда 04:17
Футбол

Кокорин признался, что получает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей

Life.ru 04:14
Энергетика

На Украине назвали объём транзита российского газа в январе

Транзит российского газа по территории Украины в январе превысил 2,5 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
RT на русском 03:09
Авто

Продемонстрирована радиаторная решетка для «Русского Прадо» от УАЗ

Ульяновский автогигант запатентовал очередную деталь внешнего облика рестайлингового УАЗ «Патриот», известного в народе, как «Русский Прадо».
Pnzdrive 01 февраля в 10:25
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
Главное