Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который в момент крушения Boeing «Международных авиалиний Украины» шел на посадку, сообщил, что видел вспышки, напоминающие запуск ракеты. Запись разговоров иранских диспетчеров с пилотами опубликовала «Телевизионная служба новостей».

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Политика В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

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Происшествия Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

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Происшествия В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.

Политика Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее упоминания Бога в конституции, заявил, что все дискуссии по теме изменения основного закона сейчас ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии, это предложение также будет там обсуждаться.

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Наука Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.