Политика
Российская газетаОпубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру. Расшифровку переговоров с башней управления опубликовал телеканал ТСН.
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Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
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Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили
Политика
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В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Посылки из китайских интернет-магазинов могут оказаться под запретом
По причине коронавируса посылки с товарами из китайских интернет-магазинов могут перестать пускать на территорию России.
Армия и оружие
В Минобороны назвали новые сроки поставок С-500 в войска
Новейшие зенитные ракетные системы С-500 "Прометей" будут готовы к поставкам в войска уже в 2020 году, сообщили в Минобороны России.
Политика
Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Шоу-бизнес
Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове стало полным фиаско
Провальным признан концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, который организовала местная сеть супермаркетов.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии
В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Политика
В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Общество
Продай мозги: украинская пенсионерка разочарована «слугами народа»
Украинская пенсионерка отреагировала на предложение «слуги народа» Евгения Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.
Происшествия
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа
Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
Общество
Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра
Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
Общество
Шенген 2020: вступили в силу новые правила получения визы
Со 2 февраля меняются правила выдачи шенгенских виз. Издание РИА «SM-News» напоминает о нововведениях.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Армия и оружие
В США напомнили об «ужасной репутации» МиГ-29
Хотя МиГ-29 ( согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию», полагает автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин.
Гаджеты
Microsoft готовит обновление для Windows 7
Корпорация Microsoft намерена выпустить обновление для своей операционной системы Windows 7. Установить его смогут только обладатели расширенной версии, которые приобрели ее уже после прекращения поддержки.
Общество
В Курске медицинские маски подорожали в 35 раз
В Курской области аптеки подняли цены на медицинские маски в 35 раз после того, как Минздрав опубликовал меры профилактики коронавируса.
Спорт
На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио
На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио Михаил Асташов пошел работать в «Яндекс.Еду», чтобы поехать в Японию.
Экономика
Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
Армия и оружие
Танк «Армата» может пойти на экспорт
Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
Космос
«Роскосмос» привезет на Землю лунный грунт почти за 600 млн рублей
"Роскосмос" потратит 594 млн рублей на создание космического комплекса "Луна-28" для доставки лунного грунта на Землю.