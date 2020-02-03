Политика

Российская газетаРоссийская газетаОпубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру. Расшифровку переговоров с башней управления опубликовал телеканал ТСН.
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