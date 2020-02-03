Политика
Российская газетаОпубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру. Расшифровку переговоров с башней управления опубликовал телеканал ТСН.
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Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Россия с 14 февраля остановит чартерные рейсы из Китая
«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Происшествия
Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова
Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
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Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Стали известны победители премии BAFTA-2020
Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
Здоровье
Зубные коронки могут спровоцировать рак
Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут стать причиной возникновения рака.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Армия и оружие
В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома
Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, повреждены два жилых дома.
Общество
«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая
Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленского не устроил размер компенсации за погибших в Иране украинцев
Украина не согласилась с предложением Тегерана выплатить по 80 тысяч долларов компенсации семьям погибших в авиакатастофе украинцев.
Здоровье
Во всех школах Зауралья из-за ОРВИ с 6 февраля вводится карантин
Во всех школах Курганской области с 6 февраля объявляется карантин из-за распространения ОРВИ.
Футбол
Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
Здоровье
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
Здоровье
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
Срок внесения поправок в Конституцию могут продлить
Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения изменений в связи с большим количеством поступающих предложений.
Технологии
В России появится собственное оборудование для 5G-сетей
Газета «Ведомости» сообщает о том, что в России планируется организовать разработку оборудования для мобильных сетей пятого поколения (5G).
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Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
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Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.