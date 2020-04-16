Общество

Блокнот КраснодарБлокнот КраснодарСергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России

Forbes обновил рейтинг «200 богатейших бизнесменов России 2020». 16 апреля стало известно о том, какие места заняли бизнесмены Краснодарского края. Бывший владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий поднялся с 32 строчки рейтинга на 29.
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