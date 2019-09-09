Общество
Газета.RuОпубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
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с чего всё началось
Одни из самых красивых представительниц прекрасного пола проживают в Москве, следует из результатов интернет-опроса, проведенного агентством «ТурСтат».Известиявчера в 06:59
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Жительниц Северной столицы признали одними из самых красивых в России
Петербургский дневниквчера в 07:33
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Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 04:13
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Финансы
Нацбанк Украины снял ограничения на вывод капитала для иностранцев
Нацбанк Украины (НБУ) отменил для зарубежных инвесторов ежемесячный лимит в сумме пять миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и некоторых других операций.
ТК Звезда вчера в 16:24
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян
Российский лидер Владимир Путин отсутствовал на встрече освобожденных по договоренностям России и Украины граждан, поскольку это не прерогатива президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Происшествия
В Нидерландах произошла стрельба, есть жертвы
В нидерландском городе Дордрехте произошла стрельба, полиция подтверждает, что есть жертвы, но не называет их число.
Life.ru вчера в 14:15
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Гаджеты
Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition стоит дорого
Например, пока одни компании делают модели для фанатов компактных корпусов, на рынок выходит новинка под названием Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition, которая достаточно большая, чтобы внутри разместить абсолютно все комплектующие вашей системы.
Megaobzor.com 03:09
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,35-65,45 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,37 руб. - это на 17,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Финанс 03:20
Наука
Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД
Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.
iReactor вчера в 21:55
Здоровье
В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней
Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ТАСС вчера в 22:00
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска
В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.
Пятый канал 02:53
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК
ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:28
Авто
BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Компания BMW представила на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:37
Наука
Гормон роста человека позволил сбросить два эпигенетических года
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Политика
ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу
Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт вчера в 05:16
Гаджеты
Вдвое меньше и втрое дешевле, чем у Apple. ZMI выпустила 65-ваттное зарядное устройство для MacBook, iPhone и других устройств
ZMI анонсировала новое зарядное устройство с разъемом USB-C мощностью 65 Вт для MacBook, iPhone, ноутбуков и всех других устройств, поддерживающих USB Power Delivery.
iXBT.com 02:48
Происшествия
Мать продала новорожденных близнецов и купила новый телефон
Регион online 00:53