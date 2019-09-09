с чего всё началось

В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.

Финансы Нацбанк Украины снял ограничения на вывод капитала для иностранцев Нацбанк Украины (НБУ) отменил для зарубежных инвесторов ежемесячный лимит в сумме пять миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и некоторых других операций.

Политика Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян Российский лидер Владимир Путин отсутствовал на встрече освобожденных по договоренностям России и Украины граждан, поскольку это не прерогатива президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Происшествия В Нидерландах произошла стрельба, есть жертвы В нидерландском городе Дордрехте произошла стрельба, полиция подтверждает, что есть жертвы, но не называет их число.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.

Гаджеты Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition стоит дорого Например, пока одни компании делают модели для фанатов компактных корпусов, на рынок выходит новинка под названием Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition, которая достаточно большая, чтобы внутри разместить абсолютно все комплектующие вашей системы.

Происшествия В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,35-65,45 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,37 руб. - это на 17,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Наука Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.

Здоровье В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Общество Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.

Авто BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe Компания BMW представила на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.