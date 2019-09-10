с чего всё началось

В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Политика Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25% Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.

Гаджеты Квартальные продажи носимых устройств выросли практически вдвое Сообщается, что продажи гаджетов в годовом исчислении выросли практически в два раза — на 85,2 %. Объём рынка в штучном выражении достиг 67,7 млн единиц.

Футбол Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.

Общество Петербургский суд отказал Разину в иске к «Зениту» и Шнурову Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении его исковых требований к акционерному обществу «Футбольный клуб Зенит».

Политика Путин помиловал десять выданных Украине заключённых Президент России Владимир Путин помиловал десять украинских граждан из 35 выданных Незалежной в рамках договорённостей о взаимном обмене.

Политика Трамп рассказал о возможности разгромить талибов Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы разгромить талибов в Афганистане, но только ценой гибели миллионов человек.

Политика В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.

Экономика Владелец «Ренессанс Страхования» стал миллиардером Состояние бизнесмена Бориса Йордана составляет $1,2 млрд, свидетельствуют подсчеты Forbes.

Общество Более половины россиян назвали видеоигры вредными Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.

Экономика Минфин США планирует начать приватизацию Fannie Mae и Freddie Mac Администрация США рассчитывает при благоприятных условиях приступить к приватизации ипотечных организаций Fannie Mae и Freddie Mac, которые были введены под государственное управление для предотвращения банкротства во время кризиса 2008 года, через три-шесть месяцев.

Политика Китай раскритиковал США из-за ареста сотрудника «Ростеха» в Италии Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая крайне скептически относятся к действиям американского правительства в связи с подготовкой экстрадиции в США россиянина, арестованного в Италии.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия Челябинцу, который подстрелил председателя СНТ, предъявили обвинение В Челябинской области 67-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушение на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ) председателя садового товарищества, по инициативе которого он лишился самовольной постройки.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.

Экономика В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.