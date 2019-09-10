Общество

Газета.RuГазета.RuОпубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось
Одни из самых красивых представительниц прекрасного пола проживают в Москве, следует из результатов интернет-опроса, проведенного агентством «ТурСтат
».
Известиявчера в 06:59

Подробнее о событии

Названы города с самыми красивыми женщинами в России

Известиявчера в 06:59

Волгоград вошел в топ-15 городов самых красивых женщин

Московский Комсомолец00:41

Назван российский город с самыми красивыми женщинами

Lenta.ruвчера в 04:57

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ruвчера в 13:25

Екатеринбург вошёл в десятку городов с самыми красивыми женщинами

REGNUMвчера в 23:47

Названы города, где живут самые красивые женщины России

РЕН ТВвчера в 07:17

Жительниц Северной столицы признали одними из самых красивых в России

Петербургский дневниквчера в 07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
Футбол

Комличенко о возможном переходе: «До зимы буду работать над собой, а дальше будет видно»

Форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал, что он думает о возможности перехода в другой клуб.
Спорт-Экспресс 01:49
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика

Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Шоу-бизнес

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

REGNUM вчера в 19:04
Гаджеты

Квартальные продажи носимых устройств выросли практически вдвое

Сообщается, что продажи гаджетов в годовом исчислении выросли практически в два раза — на 85,2 %. Объём рынка в штучном выражении достиг 67,7 млн единиц.
3DNews 05:06
Футбол

Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.
РИА Новости 04:36
Общество

Петербургский суд отказал Разину в иске к «Зениту» и Шнурову

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении его исковых требований к акционерному обществу «Футбольный клуб Зенит».
КП - Санкт-Петербург 04:23
Политика

Путин помиловал десять выданных Украине заключённых

Президент России Владимир Путин помиловал десять украинских граждан из 35 выданных Незалежной в рамках договорённостей о взаимном обмене.
News.ru 03:57
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует screenlife-хоррор «Воскресшие»

КиноПоиск 04:03
Происшествия

Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

ТАСС 08 сентября в 23:59
Политика

Трамп рассказал о возможности разгромить талибов

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы разгромить талибов в Афганистане, но только ценой гибели миллионов человек.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика

В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Экономика

Владелец «Ренессанс Страхования» стал миллиардером

Состояние бизнесмена Бориса Йордана составляет $1,2 млрд, свидетельствуют подсчеты Forbes.
Forbes 01:34
Общество

Более половины россиян назвали видеоигры вредными

Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.
Известия 00:09
Экономика

Минфин США планирует начать приватизацию Fannie Mae и Freddie Mac

Администрация США рассчитывает при благоприятных условиях приступить к приватизации ипотечных организаций Fannie Mae и Freddie Mac, которые были введены под государственное управление для предотвращения банкротства во время кризиса 2008 года, через три-шесть месяцев.
ТАСС вчера в 11:28
Происшествия

В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой

Российская газета 02:41
Политика

Китай раскритиковал США из-за ареста сотрудника «Ростеха» в Италии

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая крайне скептически относятся к действиям американского правительства в связи с подготовкой экстрадиции в США россиянина, арестованного в Италии.
Взгляд.ру 04:14
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Происшествия

Челябинцу, который подстрелил председателя СНТ, предъявили обвинение

В Челябинской области 67-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушение на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ) председателя садового товарищества, по инициативе которого он лишился самовольной постройки.
Уральский меридиан 03:27
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Авто

АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

Автоновости дня 04:45
Экономика

В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии

По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.
Российская газета 02:44
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество

Джек Ма покинул пост главы Alibaba

Газета.Ru 04:14
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты

Apple представит новые модели iPhone

ТАСС вчера в 20:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное