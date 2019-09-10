с чего всё началось

В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Технологии ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Происшествия Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Теннис Россиянка Флинк победила на старте турнира в Хиросиме Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира.

Политика Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.

Политика Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму Ранее отмечалось, что побеждают кандидаты от КПРФ Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).

Происшествия В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Армия и оружие Три боевика ВСУ отправились на реабилитацию в Латвию В Латвию из Киева вылетели на реабилитацию три участника гражданской войны на Украине, сообщили 9 сентября в пресс-службе Национальной гвардии Украины (НГУ).

Общество Назначен новый глава челябинского управления капстроительства В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.

Политика Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Политика Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.