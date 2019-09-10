Общество
Газета.RuОпубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
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с чего всё началось
Одни из самых красивых представительниц прекрасного пола проживают в Москве, следует из результатов интернет-опроса, проведенного агентством «ТурСтат».Известиявчера в 06:59
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Жительниц Северной столицы признали одними из самых красивых в России
Петербургский дневниквчера в 07:33
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Технологии
ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии
Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко: «Муж бил меня. Сказала, убью его, если продолжит»
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия
Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе
Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.
ТАСС 02:08
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Теннис
Россиянка Флинк победила на старте турнира в Хиросиме
Под первым номером на турнире в Хиросиме посеяна Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Она является действующей победительницей турнира.
Чемпионат 01:48
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
Ранее отмечалось, что побеждают кандидаты от КПРФ Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).
Ведомости 08 сентября в 16:57
Происшествия
Суд арестовал напавшего на Памфилову
ТАСС вчера в 12:18
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor вчера в 00:33
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости вчера в 05:55
Политика
Трамп ответил критикам его волос
ТАСС 00:07
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма вчера в 11:23
Армия и оружие
Три боевика ВСУ отправились на реабилитацию в Латвию
В Латвию из Киева вылетели на реабилитацию три участника гражданской войны на Украине, сообщили 9 сентября в пресс-службе Национальной гвардии Украины (НГУ).
REGNUM 01:28
Общество
Назначен новый глава челябинского управления капстроительства
В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.
REGNUM 01:01
Гаджеты
Apple представит новые модели смартфона iPhone
Реальное время вчера в 22:21
Политика
Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Коммерсантъ 01:58
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Политика
Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Футбол
Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
Евро-футбол.ру вчера в 12:54
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48