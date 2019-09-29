Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиОпубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств. На первом месте оказался китайский OnePlus 7T.
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Business Insider назвал 20 лучших смартфонов

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Составлен рейтинг лучших смартфонов за 2019 год

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Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов

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Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала

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Опубликован рейтинг лучших смартфонов

РИА Новостивчера в 18:55
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«Спартак» уволил главного тренера Кононова

«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
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Общество

Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний

Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.
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Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина

Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 09:05
Гаджеты

В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY 27 сентября в 15:07
Футбол

«Крылья Советов» за 2 минуты переиграли «Тамбов»

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Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
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Дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев поднимет вопрос о создании Северо-Кавказского культурного центра во Владикавказе.
ТАСС вчера в 17:41
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Times: Джонсону может грозить импичмент

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
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Хэмилтон выиграл Гран-при России

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Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее якобы задержали с наркотиками.
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Загрузчик Epic Games Store получил обновление. В разработке находится новая главная страница

В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
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Политика

Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Украине придется со временем возобновить пассажирские перевозки в Крым, так как этого требуют украинские граждане, пока это не происходит из-за политических амбиций.
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Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

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Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

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Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
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В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы

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РИА Новости 04:01
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СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
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В Ferrari назвали причину схода Феттеля

Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.
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Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

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Deita.ru 01:10
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
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Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Армия и оружие

Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
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В ночь на 29 сентября (мск) в Инглвуде (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 228, где в главном бою вечера встретились Лиото Мачида и Гегард Мусаси.
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