Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств. На первом месте оказался китайский OnePlus 7T.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Политика Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Здоровье Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.

Технологии В Челябинске протестируют оборудование для изолированного Рунета Согласно пилотному проекту, до конца этого года планируется покрыть системами фильтрации весь Уральский федеральный округ.

Армия и оружие В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.

Игры Опубликован первый трейлер запрещенной в РФ новой части Call of Duty Первый трейлер игры Call of Duty: Modern Warfare, созданной компанией Activision совместно со студией Infinity Ward, представили пользователям.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Космос Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Общество Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Авто ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.

Общество Внесены изменения в учет трудового стажа до 1 января 2002 года Отмечается, что пенсионер, который собирается внести изменения в учет стажа, полученного до 2002 года, должен обратиться в ПФР с заявлением в свободной форме.

Политика К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

Политика Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».

Политика Зеленский ценит вклад канцлера ФРГ в урегулирование на Украине "Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - проводит слова главы украинской дипмиссии в Германии немецкое издание Der Spiegel.

Политика В Австрии начались досрочные парламентские выборы В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.

Общество Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

Здоровье Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.