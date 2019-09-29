Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиОпубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств. На первом месте оказался китайский OnePlus 7T.
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Назван лучший смартфон года

Lenta.ruвчера в 22:28

Business Insider опубликовал топ-20 лучших смартфонов 2019 года

РБКвчера в 21:36

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

РИА Новостивчера в 18:55

Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов

Народные новостивчера в 20:08

Составлен рейтинг лучших смартфонов года

РЕН ТВвчера в 19:48

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала

Телеканал 360°вчера в 19:26

Составлен рейтинг лучших смартфонов за 2019 год

URA.Ruвчера в 21:02
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета 27 сентября в 23:41
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru вчера в 12:54
Здоровье

Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты

По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.
REGNUM 00:26
Технологии

В Челябинске протестируют оборудование для изолированного Рунета

Согласно пилотному проекту, до конца этого года планируется покрыть системами фильтрации весь Уральский федеральный округ.
Челябинск Сегодня 27 сентября в 01:42
Армия и оружие

В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Игры

Опубликован первый трейлер запрещенной в РФ новой части Call of Duty

Первый трейлер игры Call of Duty: Modern Warfare, созданной компанией Activision совместно со студией Infinity Ward, представили пользователям.
iReactor вчера в 19:56
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Футбол

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Космос

Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship

Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий 27 сентября в 05:58
Гаджеты

Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре

Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com вчера в 04:04
Общество

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Авто

ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России

В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Общество

Внесены изменения в учет трудового стажа до 1 января 2002 года

Отмечается, что пенсионер, который собирается внести изменения в учет стажа, полученного до 2002 года, должен обратиться в ПФР с заявлением в свободной форме.
Primpress.ru вчера в 07:10
Политика

К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера

РИА Новости вчера в 16:12
Политика

Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Политика

Зеленский ценит вклад канцлера ФРГ в урегулирование на Украине

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - проводит слова главы украинской дипмиссии в Германии немецкое издание Der Spiegel.
Московский Комсомолец вчера в 17:05
Политика

В Австрии начались досрочные парламентские выборы

В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
RT на русском 00:18
Общество

Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК 27 сентября в 04:08
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 27 сентября в 11:23
Здоровье

Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца

Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Путешествия

Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России

Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.
РИА Новости вчера в 22:10
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