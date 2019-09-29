Гаджеты
РИА НовостиОпубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств. На первом месте оказался китайский OnePlus 7T.
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Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk вчера в 14:12
Политика
Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена
Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
РЕН ТВ 17:52
Здоровье
Ученые: Популярное средство от изжоги может вызывать рак
В Индии специалисты выразили требование надавить на производителей «Ранитидина», чтобы те провели проверку препарата, сообщает MedikForum.Ученые узнали, что в составе «Ранитидина» содержится компонент диметилнитрозамин, который, по мнению специалистов, может являться канцерогеном и стать причиной рака.
UfaTime.ru 14:16
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском 22:27
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания вчера в 14:49
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru 05:25
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Политика
Разведка США изменила порядок подачи жалоб перед скандалом с Трампом
Разведка США тайно изменила порядок подачи жалоб перед публикацией скандального телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, 29 сентября сообщает ресурс The Federalist.
Красная весна 22:21
Здоровье
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия 21:37
Здоровье
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском 20:42
Политика
Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК 21:58
Происшествия
Авиалесоохрана сообщила о сокращении площади лесных пожаров в России
«На 00.00 мск 27 сентября на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 154 гектара, по которым проводились работы по активному тушению», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.
REGNUM вчера в 00:55
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира
РБК вчера в 08:29
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости 13:47
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Гаджеты
Xiaomi готовит к выпуску смартфон Redmi Note 8T
Индийский инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал твит, где сообщил о том, что китайский производитель работает над смартфоном Redmi Note 8T.
Кубанские новости 15:36
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Здоровье
НТВ: Уникальный онкоцентр открылся в Ульяновской области
В Димитровграде заработал Центр медицинской радиологии. Его учредители уверяют, что аналогов в мире нет.
Ulpressa 04:12
ЖКХ
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
РИА Новости 21:02
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05