Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиОпубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств. На первом месте оказался китайский OnePlus 7T.
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