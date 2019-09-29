Гаджеты
РИА НовостиОпубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств. На первом месте оказался китайский OnePlus 7T.
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Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала
Телеканал 360°вчера в 19:26
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Мама заставила меня сделать аборт»
Балерина утверждает, что ее заставили сделать аборт, когда она забеременела от олигарха, чье имя на слуху у многих.
StarHit.ru вчера в 15:30
Общество
Российская молодежь не хочет экономить на путешествиях
Более 60 % опрошенных ответили, что готовы урезать свои расходы ради путешествия, и освободившиеся деньги потратить в поездке.
ФедералПресс 03:37
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей
Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Общество
В Чечне продолжают извиняться перед Кадыровым
Прощения у лидера республики просят даже высокопоставленные чиновники.
Кавказ Пост 02:51
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Армия и оружие
ДНР обвинила ВСУ в размещении вооружения во дворах частных домов
Украинские силовики размещают вооружение во дворах частных домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 03:15
Здоровье
Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 27 сентября в 12:14
Политика
Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием
В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Армия и оружие
Раскрыт материал российского гиперзвукового «Циркона»
Перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет изготовлена из углерод-углеродного конструкционного материала типа КИМФ, который обеспечит теплозащиту оружия, пишет Avia.pro.
Lenta.ru вчера в 12:58
Экономика
Ротенберг продаст «Газпрому» его же подрядчика за 75 млрд рублей
Стройгазмонтаж стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком Газпрома с выручкой 225 млрд рублей.
Znak.com 26 сентября в 05:43
Политика
Новая эпоха империй. Европа боится остаться за бортом истории
Идеи европейского империализма перестают быть априори осуждаемы этой тусовкой, а извечная мантра "все империи рушатся" постепенно опровергается ею же самою.
РИА Новости 01:00
Экономика
Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы
Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости вчера в 19:14
Игры
Загрузчик Epic Games Store получил обновление. В разработке находится новая главная страница
В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
3DNews 04:05
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe вчера в 07:26
Хоккей
«Эдмонтон» не предложил контракт Бурдасову
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