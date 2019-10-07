Как считали показатели Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и составили их рейтинг по уровню зарплат.

с чего всё началось

Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Политика Джонсон планирует обратиться в суд по поводу отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует обратиться в Верховный суд насчет отсрочки Brexit.

Политика Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт США досрочно выиграли медальный зачет ЧМ-2019 Сборная США досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира-2019.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Происшествия Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.

Здоровье Медики рассказали о защищающих от рака продуктах Вторичные растительные вещества каротиноиды, содержащиеся в овощах и фруктах, помогают снизить вероятность некоторых видов рака.

Космос Астронавты на МКС вышли в открытый космос Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Армия и оружие Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».

Политика На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.

Политика Антонов высказался о продлении договора СНВ-3 Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».

Армия и оружие На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой» Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».

Авто Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.

Футбол Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.

Наука Разные виды микробов кишечника образуют слаженные «команды» Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми «командой» из нескольких различных видов микробов.

Футбол Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».

Политика Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством.

Происшествия Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.

Шоу-бизнес Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып «Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.

Политика Американская разведка получила новые показания против Трампа Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.