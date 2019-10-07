Общество
REGNUMОпубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как считали показатели Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и составили их рейтинг по уровню зарплат.РИА Новости17:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
Политика
Джонсон планирует обратиться в суд по поводу отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует обратиться в Верховный суд насчет отсрочки Brexit.
Газета.Ru 18:35
Политика
Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:33
Спорт
США досрочно выиграли медальный зачет ЧМ-2019
Сборная США досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира-2019.
Спорт-Экспресс 13:06
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж
На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
RuNews24.ru 08:11
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04 октября в 02:47
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости 04:26
Здоровье
Медики рассказали о защищающих от рака продуктах
Вторичные растительные вещества каротиноиды, содержащиеся в овощах и фруктах, помогают снизить вероятность некоторых видов рака.
News.ru 02:27
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал Елену Малышеву
ГлобалМСК.ру 13:57
Космос
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service 09:01
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».
Ведомости 18:59
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Политика
Антонов высказался о продлении договора СНВ-3
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
Экономика сегодня 18:37
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Авто
Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой
Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru 04 октября в 06:06
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Наука
Разные виды микробов кишечника образуют слаженные «команды»
Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми «командой» из нескольких различных видов микробов.
Naked Science 03 октября в 13:29
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вывезла все вещи из своей студии
Артистка даже перестала появляться школе-студии, которую открыла для одаренных детей.
StarHit.ru 12:00
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
RT на русском 17:41
Политика
Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством.
РБК 16:37
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Общество
На Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков
Москва 24 16:51
Шоу-бизнес
Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып
«Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.
OAnews 01:47
Общество
Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья
REGNUM 04 октября в 01:40
Политика
Американская разведка получила новые показания против Трампа
Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.
РИА Новости 16:16
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16