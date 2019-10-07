Общество
REGNUMОпубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Как считали показатели Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат.РИА Новости17:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ 11:02
Космос
В NASA опубликовали 3D-карту Луны
OAnews вчера в 08:39
Гаджеты
Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp
Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
Газета Кемерова 19:28
Авто
Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой
Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru 04 октября в 06:06
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости 18:39
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
Аргентина отложила вопрос покупки российских МиГ-29
Аргентина отложила вопрос приобретения у России истребителей МиГ-29 из-за предстоящих президентских выборов в стране в конце октября, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:12
Происшествия
Медведь загрыз женщину в Забайкалье
Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
ТАСС 20:54
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Политика
Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Как отметил он, только после реализации данного компонента и признании выборов в Донбассе со стороны ОБСЕ заработает закон об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 19:41
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия 17:01
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 04 октября в 10:59
Футбол
Интер — Ювентус 1:2
Победа вознесла "Ювентус" на первую строчку серии А Победу гостям принесли точные удары Паоло Дибалы и Гонсало Игуаина "Интер" не может одолеть "Юве" уже на протяжении семь встреч.
Матч ТВ 14:40
Авто
Эксперты рассказали, почему опасно «выкатывать» бензин до загорания лампочки
Автоэксперты пояснили, что чем чревата ситуация, если регулярно "выкатывать" бензин до того момента, пока загорится лампочка уровня топлива.
Суть событий 10:59
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Музыка
Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа
URA.Ru вчера в 11:49
Музыка
Группа Kiss даст подводный концерт для людей и акул
Рок-группа Kiss даст подводный концерт в Индийском океане для фанатов и акул. Об этом сообщается на официальном сайте группы.
Мойка78 16:48
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток 05:31
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь из танков по югу ДНР
По информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь из танковых орудий по селу Саханка.
ПолитРоссия вчера в 14:49
Спорт
США выиграли чемпионат мира в Дохе, Россия первая в Еврозачете
Спорт день за днем 15:36
Единоборства
Головкин одержал победу в бою против Деревянченко
Казахстанский боксер Геннадий Головкин завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против украинца Сергея Деревянченко.
ФАН 00:14
Футбол
Соболева вызвали в сборную России по футболу вместо Смолова
Нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева вызвали в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира Евро-2020.
РЕН ТВ 09:31
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.
RT на русском 14:25