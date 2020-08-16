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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнера Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
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Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
РЕН ТВ

Стали известны регионы РФ с самым доступным бензином

РЕН ТВ19:17
Российская газета

Названы регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15

В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - подчеркивается в обращении.
РИА Новости20:15

NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное дело15 августа в 10:57
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Коммерсантъ18:13

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ДВ-РОССвчера в 23:53
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