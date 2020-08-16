Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнера Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Лидеры Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр.
РИА Новости17:15
Подробнее о событии
RT на русском

Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

RT на русском21:15
Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
RT на русском21:51
23

Стали известны причины ухода создателей «Аватара» из проекта от Netflix

Нью-Йорк, США, 14 августа 2020, 17:20 — REGNUM Авторы мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» отказались от участия в создании экранизации от Netflix из-за разногласий по поводу бюджета, актёров и общего тона картины.
REGNUM14 августа в 10:20
1

Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Знаменитая фигуристка сообщила, что всё-таки будет принимать участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период», правда на льду в новых выпусках в популярной телепередаче спортсменка всё-таки не появится.
Bimru.ruвчера в 11:32
2

В Южно-Сахалинске откроется выставка, посвященная буллингу

Перед открытием выставки в "Комсомольце" состоится общероссийская премьера подростковой драмы Кей ТиКерран "Школа на выживание" (США, 2019), главная героиня которой борется с буллингом в американской школе.
Сахалин.Инфо20:07

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
106

Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко.
Lenta.ruвчера в 16:20
4