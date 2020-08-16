Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
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Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнера Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы России с самым доступным бензином
Лидеры Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр.
РИА Новости17:15
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