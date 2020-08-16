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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

По оценкам агентства, больше всего бензина могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднюю зарплату в этом регионе можно прибрести 2160 литров АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Стали известны регионы РФ с самым доступным бензином

РЕН ТВ19:17
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Online47.ru

Петербург вошел в число регионов России с самым доступным бензином

Online47.ru18:03
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Вечерняя Москва

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Вечерняя Москва17:41
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

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