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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

На втором месте оказалась Москва, там водители могут купить 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Санкт-Петербург же оказался в двадцатке рейтинга. На среднюю зарплату жителей Северной столицы можно купить свыше 1000 литров Аи-92.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Лидеры Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр.
РИА Новости17:15
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RT на русском

Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

RT на русском21:15
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51

В Воронеже умерла в больнице сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru07:39
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Число сделок по аренде элитного жилья в Москве выросло на 40%

С точки зрения территориального распределения обращений от клиентов, наибольшим спросом у арендаторов пользуются квартиры в домах, расположенных в районе Ленинградского проспекта — 12,6%. Также заметное число запросов приходится на аренду квартир в локациях Лубянка — Китай-город, Арбат — Кропоткинская и Тверская — Кремль: примерно по 7% из числа всех реализованных лотов, отметили аналитики.
РБК04:45
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Китай заставит Украину сделать выбор в вопросе «Мотор Сич»

Раздраженный текущим положением вещей Китай заставит Киев определиться: либо действовать в собственных экономических интересах и доводить сделку до логического финала, либо продолжать следовать указаниям из США и вступить в конфронтацию с Пекином.
ФАНвчера в 05:22
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