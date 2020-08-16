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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

На втором месте оказалась Москва, там водители могут купить 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Санкт-Петербург же оказался в двадцатке рейтинга. На среднюю зарплату жителей Северной столицы можно купить свыше 1000 литров Аи-92.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.
РИА Новости17:15
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Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

RT на русском21:15
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Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
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Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

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Невские Новостивчера в 03:59
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Взгляд-инфо01:02
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Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

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Интерфакс04:06
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Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
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