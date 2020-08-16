Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
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На втором месте оказалась Москва, там водители могут купить 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Санкт-Петербург же оказался в двадцатке рейтинга. На среднюю зарплату жителей Северной столицы можно купить свыше 1000 литров Аи-92.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы России с самым доступным бензином
На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.
РИА Новости17:15
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