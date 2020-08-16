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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнера Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
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Комсомольская правда

Названы регионы России с самым доступным бензином

Комсомольская правда21:03
Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15

BadComedian считает, что Эрнст «по блату» взял жену Софью в новый фильм

Роль Софьи BadComedian считает бесполезной, но благодаря съемкам жены Эрнста в "Союзе спасения", часть миллионного бюджета ушла в семью продюсера Первого канала; фото versiya.info Огромную волну обсуждений вызвал российский фильм "Союз спасения", вышедший под началом Первого канала и Константина Эрнста в частности.
BadComedian считает, что Эрнст «по блату» взял жену Софью в новый фильм
Версия.Инфовчера в 07:19
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Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки по дальневосточным регионам прибыл в Магадан, где планирует встретиться с губернатором области Сергеем Носовым и осмотреть социальные объекты и инфраструктуру.
Известия20:55
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.
Известиявчера в 12:15
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Кандидат в канцлеры Германии назвал Лукашенко «ужасным диктатором»

По словам министра финансов Германии Олафа Шольца, который является кандидатов на должность канцлера ФРГ от Социал-демократической партии, президент Белоруссии Александр Лукашенко является "ужасным диктатором".
Московский Комсомолец20:18

Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Издание называет подобный тренд неожиданным, поскольку пластическая хирургия в США достаточно дорогая: стоимость различных процедур колеблется в промежутке от 3,3 тысячи долларов до 25 тысяч долларов.
РИА Новостивчера в 07:53