Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
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По оценкам агентства, больше всего бензина могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднюю зарплату в этом регионе можно прибрести 2160 литров АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы России с самым доступным бензином
Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
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