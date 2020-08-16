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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

По оценкам агентства, больше всего бензина могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднюю зарплату в этом регионе можно прибрести 2160 литров АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
Подробнее о событии
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Комсомольская правда

Названы регионы России с самым доступным бензином

Комсомольская правда21:03
Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
RT на русском

Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

RT на русском21:15
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
ТАСС18:57
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В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом

Эксперт считает, что минута, которая будет потрачена на прогрев двигателя летом, вовсе необременительна - за это время можно проверить, пристегнут ли ремень безопасности, настроить навигатор на нужный маршрут и т.д. Вне зависимости от того, прогреваете вы мотор летом или нет, движение стоит начинать плавно, отказавшись от резких скачков скорости.
Новые автомобили15 августа в 04:34
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В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября.
РИА Новости20:15