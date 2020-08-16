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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

По оценкам агентства, больше всего бензина могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднюю зарплату в этом регионе можно прибрести 2160 литров АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
Подробнее о событии
Российская газета

Названы регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
РЕН ТВ

Стали известны регионы РФ с самым доступным бензином

РЕН ТВ19:17
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Life.ru

Названы регионы — лидеры по доступности бензина для населения

Life.ru19:22
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.
Известиявчера в 12:15
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В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - подчеркивается в обращении.
РИА Новости20:15

Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 07:38
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Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новостивчера в 08:10
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США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай

Чуть позже возникла анекдотичная идея с покупкой "Мотор Сич" американцами: предприятие в рамках возможной реализации этой сделки в 2019 году посетил частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс — бывший морской котик и основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater.
РИА Новостивчера в 01:00
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОССвчера в 23:53
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