Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

По оценкам агентства, больше всего бензина могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднюю зарплату в этом регионе можно прибрести 2160 литров АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр.