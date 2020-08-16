Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

На втором месте оказалась Москва, там водители могут купить 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Санкт-Петербург же оказался в двадцатке рейтинга. На среднюю зарплату жителей Северной столицы можно купить свыше 1000 литров Аи-92.