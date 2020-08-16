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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

На втором месте оказалась Москва, там водители могут купить 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Санкт-Петербург же оказался в двадцатке рейтинга. На среднюю зарплату жителей Северной столицы можно купить свыше 1000 литров Аи-92.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

По данным Росстата, диапазон изменения цен на бензин в разных регионах с начала года по конец июля находился от минус 1,1% до плюс 6,2%, а разница между максимальной (Чукотский АО) и минимальной (Челябинская область) ценой составляет более 40%.
РИА Новости17:15
Подробнее о событии
RT на русском

Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

RT на русском21:15
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

Тихановская отметила необходимость освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов, результаты которых будут "безоговорочно приняты мировым сообществом".
РИА Новости02:10
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В Москве вооруженные грабители похитили водку у незнакомцев

Двое вооруженных пистолетом незнакомцев потребовали у мужчин, распивавших алкоголь в подземном переходе в Москве, прекратить пьянствовать и отобрали у них две бутылки волки, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
РИА Новости02:49
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Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
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Нефть дорожает, Brent превысила $45 за баррель

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.
Росбалт02:59

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Производство сигарет в Казахстане выросло на 5,5%

Нур-Султан, 17 августа 2020, 08:57 — REGNUM Объем производства табачной продукции в Казахстане по итогам первой половины 2020 года вырос на 5,5%. Об этом 17 августа сообщает издание Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.
REGNUM01:57