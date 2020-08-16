Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
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На втором месте оказалась Москва, там водители могут купить 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Санкт-Петербург же оказался в двадцатке рейтинга. На среднюю зарплату жителей Северной столицы можно купить свыше 1000 литров Аи-92.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы России с самым доступным бензином
По данным Росстата, диапазон изменения цен на бензин в разных регионах с начала года по конец июля находился от минус 1,1% до плюс 6,2%, а разница между максимальной (Чукотский АО) и минимальной (Челябинская область) ценой составляет более 40%.
РИА Новости17:15
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