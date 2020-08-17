Югра вошла в топ-10 регионов России с самым доступным бензином
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Стали известны регионы с самым доступным бензином. Рейтинг составило РИА «Рейтинг» по данным Росстата, опирались на стоимость литра топлива АИ-92 и средней зарплаты в субъекте.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы России с самым доступным бензином
Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
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