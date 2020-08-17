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СургутИнтерНовости
СургутИнтерНовости

Югра вошла в топ-10 регионов России с самым доступным бензином

Стали известны регионы с самым доступным бензином. Рейтинг составило РИА «Рейтинг» по данным Росстата, опирались на стоимость литра топлива АИ-92 и средней зарплаты в субъекте.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для населения, а жители Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную зарплату.
РИА Новости17:15
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Телеканал 360°19:16
Коммерсантъ

Названы регионы России с самым доступным бензином

Коммерсантъ20:51
Российская газета

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Российская газета20:24
RT на русском

Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

RT на русском21:15
Известия

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

Известия18:39
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Lenta.ru17:39
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

РИА Новости17:15

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию
ДВ-РОССвчера в 23:53
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В Новосибирской области переходят на второй этап снятия ограничений

Власти Новосибирской области приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
RT на русском23:25
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Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
Lenta.ruвчера в 10:49
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Россельхознадзор рассказал о создании вакцины от COVID-19 для кошек

После начала пандемии COVID-19 Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны провели исследование и сделали тест-систему, которая позволяет выявить новую коронавирусную инфекцию у людей и животных, рассказал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
РБК00:00

Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Народные новости15 августа в 05:20
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