Вышел первый трейлер триллера «Дьявол всегда здесь» с Паттинсоном

Для всех поклонников "Настоящего детектива": Netflix показ первый трейлер угрюмого драматического триллера "Дьявол всегда здесь" (The Devil All The Time) - выглядит отлично.