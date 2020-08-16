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Lenta.ru
Lenta.ru

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

На втором месте оказалась Москва, там водители могут купить 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Санкт-Петербург же оказался в двадцатке рейтинга. На среднюю зарплату жителей Северной столицы можно купить свыше 1000 литров Аи-92.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы России с самым доступным бензином

По данным Росстата, диапазон изменения цен на бензин в разных регионах с начала года по конец июля находился от минус 1,1% до плюс 6,2%, а разница между максимальной (Чукотский АО) и минимальной (Челябинская область) ценой составляет более 40%.
РИА Новости17:15
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Названы регионы — лидеры по доступности цен на бензин

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Lenta.ru

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Российская газета20:24
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Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

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Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

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