Политика

ИзвестияИзвестияОпубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News. Список составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

СМИ опубликовали рейтинг «самых могущественных» стран мира

RT на русском20:33

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Известия19:52

Обнародован рейтинг самых могущественных в мире стран

Газета.Ru20:52

Названы самые могущественные страны мира

URA.Ru21:30

Названы самые могущественные страны мира

ТК Звезда21:56

Американские СМИ опубликовали рейтинг «наиболее могущественных» стран мира

Народные новости21:28

Названы самые могущественные страны мира

BFM.ru21:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Lenta.ru 21:33
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

РИА Новости 09:30
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона на UFC 245

Sports.ru 01:51
Армия и оружие

Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Lenta.ru 17:45
Общество

В России появились «гламурные» роды

В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Lenta.ru 19:50
Футбол

Игнашевич: стадионы с раздвигающейся крышей стали бы нашим спасением

Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.
Чемпионат 22:03
Политика

На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

РИА Новости 19:49
Кино

Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости вчера в 14:24
Политика

Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
РИА Новости 18:39
Экономика

Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 00:53
Шоу-бизнес

Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии

РИА Новости 20:47
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Гаджеты

Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России

Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
iReactor 18:53
Общество

Пожилые японцы начали облачаться в экзоскелеты ради работы в старости

Пожилые жители Японии начали облачаться в экзоскелеты, чтобы продолжать работать в старости.
Lenta.ru 21:05
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Экономика

Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда

В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
Коммерсантъ 17:36
Культура

Умерла звезда французской «Новой волны» Анна Карина

Французская актриса датского происхождения Анна Карина, получившая широкую известность в 1960-х годах, скончалась от рака в возрасте 79 лет в Париже, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее представителя.
РИА Новости 04:33
Общество

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:16
Армия и оружие

Украинский беспилотник сбили на подлете к Донецку

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбили украинский беспилотник на подлете к Донецку.
Lenta.ru 09:02
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости 17:39
Единоборства

Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми

В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
ГЛАС.RU 00:59
Экономика

Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
РБК 22:00
Спорт

Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
News.ru 08:15
Общество

Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
RT на русском 20:13
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Происшествия

Второй за день самолет экстренно вернулся в Шереметьево

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Сургут, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле.
РБК 16:32
Экономика

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Известия вчера в 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное