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Народные новости

Опубликован список городов с быстрым ростом стоимости жилья

Специалисты консалтинговой группы SRG перечислили города, стоимость недвижимости в которых увеличивается быстрыми темпами. В среднем рост составил 9–11%. Сочи занял первое место по увеличению стоимости однокомнатных квартир.В источнике
Народные новости
Российская газета
ГЛАС.RU
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ФАН
Московский Комсомолец
Центральная Служба Новостей
С чего всё началось

Названы города, в которых быстрее всего дорожает жилье

Средний чек на вторичные квартиры в крупных российских городах вырос за год на 9-11%. Такие данные приводит консалтинговая группа SRG. Первое место по росту среднего чека на "однушки" занял Сочи (сравнивались данные по сотне крупных городов за I квартал 2021 года с тем же кварталом 2020 года).
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Опубликован список городов с быстрым ростом стоимости жилья

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