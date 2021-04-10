Средний чек на вторичные квартиры в крупных российских городах вырос за год на 9-11%. Такие данные приводит консалтинговая группа SRG. Первое место по росту среднего чека на "однушки" занял Сочи (сравнивались данные по сотне крупных городов за I квартал 2021 года с тем же кварталом 2020 года).

Российская газета 00:00