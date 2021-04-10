Опубликован список городов с быстрым ростом стоимости жилья
Специалисты консалтинговой группы SRG перечислили города, стоимость недвижимости в которых увеличивается быстрыми темпами. В среднем рост составил 9–11%. Сочи занял первое место по увеличению стоимости однокомнатных квартир.В источнике
С чего всё началось
Названы города, в которых быстрее всего дорожает жилье
Средний чек на вторичные квартиры в крупных российских городах вырос за год на 9-11%. Такие данные приводит консалтинговая группа SRG. Первое место по росту среднего чека на "однушки" занял Сочи (сравнивались данные по сотне крупных городов за I квартал 2021 года с тем же кварталом 2020 года).
Российская газета00:00