Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией. Сообщение с соответствующей информацией опубликовано на сайте президента Украины.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17 В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.

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