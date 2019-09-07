Политика
РБКУкраина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией. Сообщение с соответствующей информацией опубликовано на сайте президента Украины.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Культура
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Кино
Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»
Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
Мойка78 15:51
Общество
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Под музыку оркестра Преображенского полка и марш батальона почетного караула перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного солдата установили венки, а цветы возложили к монументам в честь городов-героев и городов воинской славы.
Росбалт 10:48
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ
Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru 15:48
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец 10:04
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Гаджеты
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra 07:12
Единоборства
Ислам Махачев победил Дэйви Рамоса на UFC 242
В Абу-Даби в рамках карда UFC 242 легковес Ислам Махачев победил Дэйви Рамоса единогласным решением судей.
Sports.ru 16:00
Футбол
Роналду проводит 159-й матч за сборную. До рекорда Буффона — 17 игр
В Европе Роналду идет пятым, уступая испанцам Серхио Рамосу (166) и Икеру Касильясу (167), латвийцу Виталию Астафьеву (167) и рекордсмену континента итальянцу Джанлуиджи Буффону (176).
Спорт-Экспресс 14:49
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru 14:24
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
В роддоме №2 при родах умерла пациентка
Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
В Тульской области Фонд защиты прав участников долевого строительства примет участие в завершении строительства домов второй и третьей очереди жилищного комплекса «Времена года», а также двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит».
REGNUM 14:56
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Здоровье
Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru 00:14
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер вчера в 14:31
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Космос
Робот «Фёдор» с МКС вернулся на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила об успешном возвращении на Землю космического корабля «Союз МС-14».
Военное обозрение 00:33
Космос
Дизайнеры показали интерьеры первого в мире космического отеля
Американский фонд The Gateway Foundation представил дизайн первого в мире космического отеля, который сможет вместить 400 туристов.
РБК 04 сентября в 08:44
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 03:53
Автоспорт
Хюлкенберг, Сайнс и Стролл получили предупреждение
F1news.ru 15:00
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Фигурное катание
Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме
На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Российская газета 12:19
Политика
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
РИА Новости 10:35
Шоу-бизнес
Микелла Абрамова с нежностью поздравила сестру с 13-летием
Юная артистка поздравила сестру с днем рождения.
Телепрограмма 09:53