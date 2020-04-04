Коронавирус

Город55.руГород55.руОпубликован список омских компаний, которым разрешат работать в апреле

Напомним, с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции. Накануне его продлили до 12 апреля. В это время омичам разрешено выйти на улицу только для похода в магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с собакой, а также чтобы добраться до работы.
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