Полный список на своем сайте опубликовал холдинг «Сибзолото», куда входит золотодобывающая артель «Сисим». Трагедия на прииске унесла жизни 15 человек, еще 5 до сих пор числятся пропавшими без вести – их поиски ведут спасатели.

Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе

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