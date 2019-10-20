Происшествия
ТВКОпубликован список погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе
Полный список на своем сайте опубликовал холдинг «Сибзолото», куда входит золотодобывающая артель «Сисим». Трагедия на прииске унесла жизни 15 человек, еще 5 до сих пор числятся пропавшими без вести – их поиски ведут спасатели.
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Происшествия
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По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
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Выход из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой США, сообщили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в статье газеты Wall Street Journal.
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В Партизанском районе вблизи ущелья Дарданеллы нашли тело 41-летней женщины, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
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