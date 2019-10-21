Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОпубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Трагедия произошла в субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае — жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.
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За семьями погибших при ЧП под Красноярском закрепят соцработников

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Опубликован список жертв прорыва дамбы под Красноярском

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Телеканал 360°02:45

«Сибзолото» назвало имена погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Тайга.инфо01:01
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Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы

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