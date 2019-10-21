Трагедия произошла в субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба в Красноярском крае — жертвами разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели стали 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.

Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

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