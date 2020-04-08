Источник в экстренных службах сообщил, что на западе Москвы произошел пожар в доме престарелых. По его словам, пожар бушует в здании на 3-й Мякининской улице.

В Москве произошел пожар в доме престарелых

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

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