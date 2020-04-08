Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве произошел пожар в доме престарелых

Источник в экстренных службах сообщил, что на западе Москвы произошел пожар в доме престарелых. По его словам, пожар бушует в здании на 3-й Мякининской улице.
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В больницах Москвы остаются 15 пострадавших при пожаре в доме престарелых

Интерфакс01:36

После пожара в московском доме престарелых госпитализировали 16 человек

РБК00:43

Пострадавших при пожаре в частном доме престарелых разместят в учреждениях соцзащиты

Москва 24вчера в 17:33

Ракова: Пострадавшие при пожаре в частном доме престарелых разместятся в городских учреждениях соцзащиты

Агентство Москвавчера в 17:19

Правоохранительные органы назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Москве

ТАСС02:18

Шестнадцать человек госпитализировали после пожара в частном пансионате в Москве

Вечерняя Москва00:23

При пожаре в доме престарелых в Москве пострадали 16 человек

РИА Новостивчера в 23:46
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Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 07 апреля в 08:24
Происшествия

В Москве задержан зараженный коронавирусом, находившийся в федеральном розыске

"Тридцатилетний мужчина заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 04:10
Общество

Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
REGNUM 04:04
Единоборства

Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США

Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.
Газета.Ru 02:55
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Космос

Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути

Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.
Капитал страны 06 апреля в 15:32
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Транспорт

Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
News.ru 00:41
Экономика

Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «ФК Открытие» в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвали самое подготовленное к кризису поколение россиян.
Lenta.ru 01:31
Общество

В Хабаровске летние каникулы в школах объявят в апреле

Власти Хабаровска решили отпустить на летние каникулы всех школьников с первого по седьмой класс уже в апреле.
Московский Комсомолец 02:51
Экономика

РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей

По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
ТАСС вчера в 02:53
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Общество

Определили вероятный пик пандемии коронавируса

Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.
МедиаПоток 02:30
Происшествия

В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации

Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
РИА Новости 03:02
Здоровье

В Крыму прокомментировали ситуацию в закрытой больнице Армянска

Накануне власти приняли решение закрыть местную больницу в Армянске и превратить ее в обсерватор, поскольку лабораторное исследование подтвердило наличие коронавирусной инфекции у пациента.
Аргументы и Факты - Крым 04:16
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Здоровье

Известный предприниматель из Бурятии поможет инфекционной больнице

Руководитель ГК «Титан» отметил: он, как и другие предприниматели республики, старается внести свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом.
Информ Полис online 03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22

Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
Коммерсантъ Уфа 03:19
Экономика

Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса

Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
BFM.ru 01:26
Общество

США вышли на второе место по числу смертей от коронавируса в мире

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 23:39
Футбол

Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в полуфинале Кубка Белоруссии

Спорт-Экспресс вчера в 14:25
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

ИА Красная Весна 02:27
Шоу-бизнес

Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией

Газета Metro вчера в 14:21
Общество

Путин объявил доплаты медикам по коронавирусу: полный список

Президент Владимир Путин объявил, что медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом, с апреля на три месяца устанавливается федеральная доплата.
Московский Комсомолец вчера в 09:58
Общество

Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
RT на русском 02:31
Происшествия

В Курской области шесть человек заболели коронавирусом

В Курской области появились шесть новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили на официальной странице портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ в соцсети Вконтакте.
АиФ - Черноземье вчера в 04:49
Армия и оружие

В Афганистане по авиабазе НАТО был нанесён ракетный удар

В афганском районе Баграм, расположенном в провинции Парван, 5 ракет нанесли удар по авиабазе НАТО.
Ореанда-Новости 04:00
Общество

Мэр Варшавы заподозрил власти Польши в занижении числа умерших

В Польше по состоянию на 9 апреля выявлено 5 205 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Пожар в доме престарелых «Третий возраст» в МосквеБольше новостей по теме
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