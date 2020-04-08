Происшествия
Московский КомсомолецВ Москве произошел пожар в доме престарелых
Источник в экстренных службах сообщил, что на западе Москвы произошел пожар в доме престарелых. По его словам, пожар бушует в здании на 3-й Мякининской улице.
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Пострадавших при пожаре в частном доме престарелых разместят в учреждениях соцзащиты
Москва 24вчера в 17:33
Ракова: Пострадавшие при пожаре в частном доме престарелых разместятся в городских учреждениях соцзащиты
Агентство Москвавчера в 17:19
Шестнадцать человек госпитализировали после пожара в частном пансионате в Москве
Вечерняя Москва00:23
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Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Происшествия
В Москве задержан зараженный коронавирусом, находившийся в федеральном розыске
"Тридцатилетний мужчина заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже", - сказал собеседник агентства.
Общество
Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ
Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
Единоборства
Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США
Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Космос
Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути
Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Транспорт
Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми
Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
Экономика
Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян
Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «ФК Открытие» в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвали самое подготовленное к кризису поколение россиян.
Общество
В Хабаровске летние каникулы в школах объявят в апреле
Власти Хабаровска решили отпустить на летние каникулы всех школьников с первого по седьмой класс уже в апреле.
Экономика
РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей
По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Общество
Определили вероятный пик пандемии коронавируса
Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.
Происшествия
В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации
Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
Здоровье
В Крыму прокомментировали ситуацию в закрытой больнице Армянска
Накануне власти приняли решение закрыть местную больницу в Армянске и превратить ее в обсерватор, поскольку лабораторное исследование подтвердило наличие коронавирусной инфекции у пациента.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Здоровье
Известный предприниматель из Бурятии поможет инфекционной больнице
Руководитель ГК «Титан» отметил: он, как и другие предприниматели республики, старается внести свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22
Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
Экономика
Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса
Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
Общество
США вышли на второе место по числу смертей от коронавируса в мире
США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Футбол
Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в полуфинале Кубка Белоруссии
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Шоу-бизнес
Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией
Общество
Путин объявил доплаты медикам по коронавирусу: полный список
Президент Владимир Путин объявил, что медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом, с апреля на три месяца устанавливается федеральная доплата.
Общество
Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
Происшествия
В Курской области шесть человек заболели коронавирусом
В Курской области появились шесть новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили на официальной странице портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ в соцсети Вконтакте.
Армия и оружие
В Афганистане по авиабазе НАТО был нанесён ракетный удар
В афганском районе Баграм, расположенном в провинции Парван, 5 ракет нанесли удар по авиабазе НАТО.
Общество
Мэр Варшавы заподозрил власти Польши в занижении числа умерших
В Польше по состоянию на 9 апреля выявлено 5 205 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.