Два списка опубликовал комитет по тарифам Госсовета КНР. Всего в перечень попали 16 наименований товаров, который будут освобождены от дополнительных пошлин на период с 17 сентября 2019 года до 16 сентября 2020 года. В первом списке значатся 12 наименований товаров.

Опубликован список товаров из США, которые Китай освободит от пошлин

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Наука Названа причина ожирения в пожилом возрасте Ученые заявили, что впервые удалось доказать, что в пожилом возрасте процессы в жировой ткани регулируют изменение массы тела не зависимым от других факторов образом.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Политика Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.

Происшествия Убит в уличной драке узбекский боец ММА Боец смешанного стиля (MMA) из Узбекистана Муслимбек Омонов умер, после участия в уличной драке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

Политика Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2» Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».

Политика Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.

Политика Путин проведет переговоры с Нетаньяху в четверг в Сочи Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг с рабочим визитом приедет в Сочи, где пройдут российско-израильские переговоры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Космос Глава Arianespace считает необходимым улучшить в ЕС ситуацию с госзаказами на запуски Стафан Исраэль, президент и генеральный директор компании Arianespace, предоставляющей услуги по выводу спутников на орбиты, считает необходимым создать общеевропейскую структуру, которая обеспечит ей стабильный портфель госзаказов.

Экономика Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба» Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил прекращение участия в уставном капитале "дочерней" "АЛРОСА-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, поддержав предложение руководства компании, говорится в сообщении "АЛРОСА".

Политика «Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

Космос Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект 30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В.Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.

Авто Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid Согласно информации, оглашенной главой российского подразделения компании Skoda Яном Прохазка, обновленный бюджетный лифтбэк чешской марки под названием Rapid выйдет в продажу в РФ в конце зимы – начале весны 2020 года.

Политика Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Политика Сенатором от севастопольского заксобрания станет Алтабаева Прибывший в Севастополь генсек «Единой России» Андрей Турчак заявил, что победившая на первом округе экс-спикер городского парламента Екатерина Алтабаева перейдет на работу в Совет федераций.

Игры Похоже, во втором дополнении для Control появится Алан Уэйк До конца ноября в боевике появится полноценный фоторежим, к выходу которого разработчики советуют собрать все костюмы главной героини, чтобы было что снимать В декабре финны добавят «Экспедиции» — новый эндгейм-режим, в котором игрокам предстоит помогать начальнику службы безопасности Саймону Аришу изучать таинственное Формирование и его странное окружение.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Происшествия Вынесен приговор экс-замначальнику ОМВД «Лефортово» Вынесен приговор бывшему замглавы ОМВД «Лефортово» в Москве Анзору Шулаю по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.

Баскетбол Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются после ЗАГСа Вызывающий политик, светская дама и общественный деятель Ксения Собчак намеревается обвенчаться со своим новым избранником – режиссером и поэтом Константином Богомоловым.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.

Политика Трамп отправил Болтона в отставку Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.