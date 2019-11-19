Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал список штрафов, установленных в национальной сборной России. За разглашение закрытой информации футболиста могут оштрафовать на 3 тысячи евро.

Спорт день за днем

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Общество В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Общество «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. по спросу в ЕС, говорится в сообщении российской компании.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).

Наука Ученые назвали главную причину возникновения рака Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

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Политика Волкер заявил о скептическом отношении Трампа к избранию Зеленского Бывший представитель президента США по Украине Курт Волкер дал свои показания по делу об импичменте в конгрессе и пояснил, что Дональд Трамп скептически отнесся к избранию Владимира Зеленского украинским президентом.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Здоровье Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.