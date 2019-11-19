Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руОпубликован список возможных штрафов для футболистов сборной России

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал список штрафов, установленных в национальной сборной России. За разглашение закрытой информации футболиста могут оштрафовать на 3 тысячи евро.
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