Футбол
Евро-футбол.руОпубликован список возможных штрафов для футболистов сборной России
Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал список штрафов, установленных в национальной сборной России. За разглашение закрытой информации футболиста могут оштрафовать на 3 тысячи евро.
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РФС ввел систему штрафов в сборной России. 1,5 тыс. евро за нарушение морали
Спорт день за днемвчера в 03:34
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