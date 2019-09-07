Политика

РБКРБКУкраина опубликовала список вернувшихся из России заключенных

Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией. Сообщение с соответствующей информацией опубликовано на сайте президента Украины.
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