Политика
РБКУкраина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией. Сообщение с соответствующей информацией опубликовано на сайте президента Украины.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Здоровье
8 причин начать принимать яблочный уксус
Чтобы нормализовать уровень сахара в кров, специалисты рекомендуют принимать яблочный уксус в количестве одной столовой ложки, разведенной в стакане воды.
MedikForum.ru 08:12
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Политика
В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом.
Известия 09:45
Армия и оружие
Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти
НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда 09:37
Гаджеты
Qualcomm представит процессоры Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G
Чипы 7 Series обещают представить до конца года, и они будет доступны для всех производителей смартфонов, а в 2020 году с 5G появятся и Snapdragon 6 Series.
Astera 07:52
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru вчера в 05:21
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Здоровье
Диетологи раскрыли самые современные методы похудения
Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.
MedikForum.ru вчера в 19:48
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Футбол
Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Гаджеты
Водоблок СЖО Aorus Liquid Cooler 240 оснащён LCD-дисплеем
3DNews вчера в 04:33
Политика
Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока – 2»
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока – 2".
РИА Новости 09:55
Политика
В списках Киева на освобождение более 110 украинцев, заявила Денисова
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках Киева на освобождение более 110 украинцев, которые находятся в РФ и Крыму.
РИА Новости 08:50
Космос
Австралийцы получили деньги на глобальную сеть своих наноспутников
Красная весна вчера в 15:07
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек
Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости 05 сентября в 21:12
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Театры
Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Великолукского драматического театра со 100-летним юбилеем.
Невские Новости 07:09
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма вчера в 11:25
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена
Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.
ТАСС 07:17
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Единоборства
Нурмагомедов после боя с Порье может провести поединок в России
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Дастином Порье может провести поединок в России.
Спорт-Экспресс 08:11
Фигурное катание
Стартовали контрольные прокаты сборной России
В московских «Лужниках» начались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
Нева Спорт 08:00
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17