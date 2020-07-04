Политика

ТАССТАССОпубликован обновленный текст Конституции России

"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", - говорится в документе. Закон о поправке к Конституции РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации.
Читать в источнике
Комментировать901
с чего всё началось
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе
.
RT на русскомвчера в 17:47

Подробнее о событии

Опубликован обновленный текст Конституции

РИА Новости00:04

В России опубликовали текст Конституции с поправками

РБКвчера в 17:55

Зачем в Конституции сделали упор на солидаризм?

Накануне.Ruвчера в 01:00

Опубликован текст обновленной Конституции России

URA.Ruвчера в 17:49

Опубликован текст Конституции России с внесёнными поправками

RT на русскомвчера в 17:47

Опубликован текст Конституции с поправками

Коммерсантъвчера в 17:45

Опубликован обновленный текст Конституции России

ТАССвчера в 17:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Происшествия

В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне

РИА Новости 09:33
Происшествия

В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Армия и оружие

Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142

Газета.Ru 09:17
2
Происшествия

Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

Lenta.ru 09:18
104
Спорт

WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Политика

Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
1,1K
Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва вчера в 15:43
20
Общество

Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
280
Политика

США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет

Утро.ru вчера в 03:50
1,9K
Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
9,3K
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
110
Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
881
Игры

Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»

Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU 01 июля в 09:22
37
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
510
Общество

В Ейске ввели график подачи воды из-за аномальной жары

"Ейский групповой водопровод" из-за летнего дефицита воды перешел в режим экономии, давление будет снижаться на шесть часов в сутки.
ТАСС 07:38
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
25
Игры

Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа

Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
31
Политика

Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
1
Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

RT на русском вчера в 06:33
960
Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости 04:59
29
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
472
Общество

Аномальная жара ожидается в Крыму до 8 июля

"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия вчера в 04:37
9
Космос

Вес ракеты «Рокот-М» сократят за счёт новой телеметрической системы

Москва, 4 июля 2020, 14:33 — REGNUM Специалисты холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) разработали телеметрическую систему, которая позволит сократить габаритно-массовые ракеты-носителя «Рокот-М».
REGNUM 07:33
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,7K
Здоровье

Назван сок, способный нормализовать давление у гипертоников

Диетологи уверяют, что кислый вишневый сок в нормализации артериального давления ничуть не уступает дорогим гипертоническим препаратам.
Live24 вчера в 12:16
3
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
87
Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
835
Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
268
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж

Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru вчера в 14:51
2
Шоу-бизнес

Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой

Gazeta.SPb вчера в 18:02
4
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное