с чего всё началось

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Общество В Ейске ввели график подачи воды из-за аномальной жары "Ейский групповой водопровод" из-за летнего дефицита воды перешел в режим экономии, давление будет снижаться на шесть часов в сутки.

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Общество Аномальная жара ожидается в Крыму до 8 июля "С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более", - говорится в пресс-релизе. 9

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