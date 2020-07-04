Политика
ТАССОпубликован обновленный текст Конституции России
"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", - говорится в документе. Закон о поправке к Конституции РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 17:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Происшествия
В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне
Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Армия и оружие
Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142
Газета.Ru 09:17
Спорт
WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва вчера в 15:43
Общество
Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Политика
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
Игры
Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»
Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU 01 июля в 09:22
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Общество
В Ейске ввели график подачи воды из-за аномальной жары
"Ейский групповой водопровод" из-за летнего дефицита воды перешел в режим экономии, давление будет снижаться на шесть часов в сутки.
ТАСС 07:38
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
Политика
Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском вчера в 06:33
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Аномальная жара ожидается в Крыму до 8 июля
"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия вчера в 04:37
Космос
Вес ракеты «Рокот-М» сократят за счёт новой телеметрической системы
Москва, 4 июля 2020, 14:33 — REGNUM Специалисты холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) разработали телеметрическую систему, которая позволит сократить габаритно-массовые ракеты-носителя «Рокот-М».
REGNUM 07:33
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Здоровье
Назван сок, способный нормализовать давление у гипертоников
Диетологи уверяют, что кислый вишневый сок в нормализации артериального давления ничуть не уступает дорогим гипертоническим препаратам.
Live24 вчера в 12:16
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Транспорт
«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж
Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb вчера в 18:02