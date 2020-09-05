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BFM.ru
BFM.ru

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

ТАСС опубликовал полную версию обращения российских врачей к коллегам в Германии. Его подписал президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. А адресован документ президенту Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские медики обратились к немецким коллегам по ситуации с Навальным

Lenta.ruвчера в 12:50
РИА Новости

Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:47
RT на русском

Рошаль в ситуации с Навальным призвал врачей оставаться вне политики

RT на русскомвчера в 15:13
Комсомольская правда

Доктор Рошаль призвал немецких коллег создать совместную комиссию по ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 14:08
РБК

Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального

РБКвчера в 11:54
Московский Комсомолец

Рошаль: российские врачи предложили немцам совместно работать по Навальному

Московский Комсомолецвчера в 11:51
ТАСС

Российские врачи призвали немецких коллег вместе оценить причины состояния Навального

ТАССвчера в 11:42

В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
РИА Новостивчера в 11:55
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, как у него протекает заболевание коронавирусной инфекцией.
RT на русскомвчера в 15:01

Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толк3 сентября в 22:56
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Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

В настоящее время машина, которую можно приобрести в РФ, включает в себя двигатель 1,6 литра, мощностью 114 л.с. и оппозитный 4-цилиндровый агрегат объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. В середине следующего года на российском рынке появится полноприводный универсал Outback новой генерации.
Evo-rus.comвчера в 11:26
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
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Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 6 сентября 2020 года

Напомним, блогера и оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа 2020 года: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Комсомольская правда17:20
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Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv2 сентября в 05:48
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