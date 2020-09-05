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BFM.ru
BFM.ru

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

ТАСС опубликовал полную версию обращения российских врачей к коллегам в Германии. Его подписал президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. А адресован документ президенту Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту.В источнике
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Комсомольская правда

Доктор Рошаль призвал немецких коллег создать совместную комиссию по ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 14:08
Московский Комсомолец

Рошаль: российские врачи предложили немцам совместно работать по Навальному

Московский Комсомолецвчера в 11:51
RT на русском

Рошаль в ситуации с Навальным призвал врачей оставаться вне политики

RT на русскомвчера в 15:13
Lenta.ru

Российские медики обратились к немецким коллегам по ситуации с Навальным

Lenta.ruвчера в 12:50
РБК

Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального

РБКвчера в 11:54
РИА Новости

Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:47
ТАСС

Российские врачи призвали немецких коллег вместе оценить причины состояния Навального

ТАССвчера в 11:42

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUM4 сентября в 00:42
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В Хабаровске прошел девятый субботний митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска девятую субботу подряд вышли на несогласованный митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которого арестовали и уволили из-за обвинений в причастности к заказным убийствам.
Телеканал RTVIвчера в 03:50
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