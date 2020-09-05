Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
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ТАСС опубликовал полную версию обращения российских врачей к коллегам в Германии. Его подписал президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. А адресован документ президенту Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту.В источнике
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Доктор Рошаль призвал немецких коллег создать совместную комиссию по ситуации с Навальным
Комсомольская правдавчера в 14:08