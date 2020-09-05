Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
BFM.ru
BFM.ru

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

ТАСС опубликовал полную версию обращения российских врачей к коллегам в Германии. Его подписал президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. А адресован документ президенту Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Опубликован полный текст обращения врачей РФ по ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 16:29
Комсомольская правда

Доктор Рошаль призвал немецких коллег создать совместную комиссию по ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 14:08
РИА Новости

Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:47
RT на русском

Рошаль в ситуации с Навальным призвал врачей оставаться вне политики

RT на русскомвчера в 15:13
Lenta.ru

Российские медики обратились к немецким коллегам по ситуации с Навальным

Lenta.ruвчера в 12:50
РБК

Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального

РБКвчера в 11:54
ТАСС

Российские врачи призвали немецких коллег вместе оценить причины состояния Навального

ТАССвчера в 11:42

В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
РБК03:55
804

Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»

33-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси, решивший не покидать каталонский клуб после встречи отца с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу, разочарован поведением своих партнёров по команде, сообщается в «твиттере» El Transistor со ссылкой на радио Onda Cero.
Чемпионат19:44