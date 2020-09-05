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BFM.ru
BFM.ru

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

ТАСС опубликовал полную версию обращения российских врачей к коллегам в Германии. Его подписал президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. А адресован документ президенту Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту.В источнике
Леонид Рошальхирург
Национальная медицинская палата сейчас обратилась к Немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, чтобы посмотреть основную причину состояния Навального, которая до сих пор не ясна.
Подробнее о событии
РИА Новости

Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным

РИА Новости14:47
Комсомольская правда

Опубликован полный текст обращения Рошаля к немецким медикам из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правда14:29
ТАСС

Российские врачи призвали немецких коллег вместе оценить причины состояния Навального

ТАСС11:42
Lenta.ru

Российские медики обратились к немецким коллегам по ситуации с Навальным

Lenta.ru12:50
РБК

Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального

РБК11:54
Московский Комсомолец

Рошаль: российские врачи предложили немцам совместно работать по Навальному

Московский Комсомолец11:51
RT на русском

Рошаль в ситуации с Навальным призвал врачей оставаться вне политики

RT на русском15:13

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новости13:58
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новостивчера в 10:47
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