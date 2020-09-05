Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
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Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
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ТАСС опубликовал полную версию обращения российских врачей к коллегам в Германии. Его подписал президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. А адресован документ президенту Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту.В источнике
Национальная медицинская палата сейчас обратилась к Немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, чтобы посмотреть основную причину состояния Навального, которая до сих пор не ясна.
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Опубликован полный текст обращения Рошаля к немецким медикам из-за ситуации с Навальным
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Московский Комсомолец11:51