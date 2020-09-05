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BFM.ru
BFM.ru

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

ТАСС опубликовал полную версию обращения российских врачей к коллегам в Германии. Его подписал президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. А адресован документ президенту Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту.В источнике
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Газета.Ru

Опубликован полный текст обращения врачей РФ по ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 16:29
Комсомольская правда

Доктор Рошаль призвал немецких коллег создать совместную комиссию по ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 14:08
Московский Комсомолец

Рошаль: российские врачи предложили немцам совместно работать по Навальному

Московский Комсомолецвчера в 11:51
RT на русском

Рошаль в ситуации с Навальным призвал врачей оставаться вне политики

RT на русскомвчера в 15:13
РБК

Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального

РБКвчера в 11:54
РИА Новости

Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:47
ТАСС

Российские врачи призвали немецких коллег вместе оценить причины состояния Навального

ТАССвчера в 11:42

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
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Плюс 29: новые случаи коронавируса подтверждены в Амурской области

Интенсивность распространения COVID-2019 в Приамурье за неделю увеличилась на 53% 4 сентября в Приамурье подтверждено 29 новых случаев COVID-19: в Благовещенске - 20, пять - в Благовещенском районе, два - в Тынде, по одному - в Белогорском и Тындинском районах.
Телепорт4 сентября в 02:54
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Родители Преснякова раскрыли пол будущего ребенка Подольской

В августе супруга Владимира Преснякова в блоге официально подтвердила, что станет мамой во 2-й раз. instagram.com/nataliapodolskaya Певица Елена Преснякова и свекровь Подольской на программе намекнула на пол ребенка: «У сестры Натальи – девочки, а у нее – мальчики».
Территория новостей01:21
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Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера

Проститься с народным артистом РФ пришли многие знаменитости, среди которых можно было увидеть Людмилу Полякову и актеров, принявших участие в съемках телевизионного сериала «Воронины».
Территория новостей01:08
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«Денвер» обыграл «Клипперс» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 6 сентября 2020, 08:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче четвертьфинала североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:47