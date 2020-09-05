Плюс 29: новые случаи коронавируса подтверждены в Амурской области

Интенсивность распространения COVID-2019 в Приамурье за неделю увеличилась на 53% 4 сентября в Приамурье подтверждено 29 новых случаев COVID-19: в Благовещенске - 20, пять - в Благовещенском районе, два - в Тынде, по одному - в Белогорском и Тындинском районах.