Экономика
Областная газетаОпубликован точный размер пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей. По данным ПФР, у каждого пенсионера прибавка будет зависеть от размера получаемой пенсии.
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Больше полумиллиона саратовских пенсионеров в новом году станут богаче
Московский Комсомолецвчера в 09:03
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Политика
Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»
Глава «Оператора Газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Здоровье
В Якутии 51 человек заболел корью
По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Экономика
Россию назвали лучшим местом для инвестиций
Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале января в Москве.
Общество
Серийные поставки Ил-114-300 начнутся в 2023 году
ПАО "Ил" планирует начать серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Политика
В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США
Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил президента России Владимира Путина в желании разрушить "польско-американский союз".
Политика
Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Общество
Меган Маркл и принца Гарри не пустили в канадский ресторан
По информации Mirror, внук королевы Великобритании вместе с супругой, вопреки традициям, проводит рождественские каникулы в канадском Ванкувере у матери Меган Маркл.
Политика
Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
Происшествия
Названа причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
"В Псковском районе в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети, проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – заявили в региональном управлении СК.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новинках для рынка России на 2020 год
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу Jaguar Land Rover Россия, в 2020 году британская марка привезёт к нам две новинки.
Общество
Медведев подписал план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
Документ, в котором отражен план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Происшествия
Бывшему участковому из Колпино добавили 12,5 лет
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.