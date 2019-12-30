Экономика

Областная газетаОбластная газетаОпубликован точный размер пенсий в 2020 году

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей. По данным ПФР, у каждого пенсионера прибавка будет зависеть от размера получаемой пенсии.
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На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
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По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.
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Серийные поставки Ил-114-300 начнутся в 2023 году

ПАО "Ил" планирует начать серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
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Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

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Политика

В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
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Комедия «Холоп» возглавила российский прокат

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В Варшаве обвинили Путина в желании разрушить альянс Польши и США

Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил президента России Владимира Путина в желании разрушить "польско-американский союз".
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По информации Mirror, внук королевы Великобритании вместе с супругой, вопреки традициям, проводит рождественские каникулы в канадском Ванкувере у матери Меган Маркл.
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Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
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Названа причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом

"В Псковском районе в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети, проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – заявили в региональном управлении СК.
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
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ФАС возбудила дело против Booking.com B.V

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 06:19
Общество

Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
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Авто

Jaguar Land Rover рассказал о новинках для рынка России на 2020 год

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу Jaguar Land Rover Россия, в 2020 году британская марка привезёт к нам две новинки.
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Медведев подписал план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

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Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

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В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
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