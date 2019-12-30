Экономика

Областная газетаОбластная газетаОпубликован точный размер пенсий в 2020 году

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей. По данным ПФР, у каждого пенсионера прибавка будет зависеть от размера получаемой пенсии.
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