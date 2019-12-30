Экономика
Областная газетаОпубликован точный размер пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей. По данным ПФР, у каждого пенсионера прибавка будет зависеть от размера получаемой пенсии.
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Больше полумиллиона саратовских пенсионеров в новом году станут богаче
Московский Комсомолецвчера в 09:03
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В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале, — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
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Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
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Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам
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Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
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В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров
Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
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На Урале пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод
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Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля воронежского чиновника
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На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
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Руководство «РБ Лейпциг» не исключает уход Вернера
Тимо понимает, что было правильным решением остаться в клубе под руководством Нагельсмана.
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Медведев подписал план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
Документ, в котором отражен план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
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Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
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Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
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ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Главный синоптик Петербурга дал прогноз погоды на январь
Жителям Петербурга в январе 2020 года не стоит ожидать морозную зиму, отрицательная температура придет в город на Неве лишь в середине месяца, а из-за циклона показатели будут колебаться от небольшого «плюса» до резкого «минуса».
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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
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Глушаков: кому-то хочется, чтобы моя история в футболе закончилась
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Происшествия
В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке
В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
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Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек Лиза Пескова описала, что значит "русский стиль" красоты во Франции.
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Песков: США не информировали Россию об ударах по объектам «Хезболлы»
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле расценивают удары США по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке, и информировал ли Вашингтон об этом Москву.