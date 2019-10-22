Кино

Газета.RuГазета.RuОпубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Кадры фильма опубликовал канал Star Wars. В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров. Предполагается, что в новом эпизоде вновь появится главный злодей - Палпатин.
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Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

РБК08:29

Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Российская газета08:13

Опубликован трейлер финальной серии «Звездных войн»

ТК Звезда04:49

Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Известия07:00

Вышел трейлер новых «Звездных войн»

Lenta.ru06:24

Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

ТАСС07:08

«Сила объединяет»: посмотрите финальный трейлер «Звездных войн. Скайуокер. Восход»

Афиша Daily05:15
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ТАСС 06:56
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Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
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Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
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Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
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Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
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СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
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Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
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Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
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Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
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Число заключенных в России обновило исторический минимум

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