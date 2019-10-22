Кино
Газета.RuОпубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Кадры фильма опубликовал канал Star Wars. В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров. Предполагается, что в новом эпизоде вновь появится главный злодей - Палпатин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Политика
Лукашенко рассказал об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 11:38
Армия и оружие
Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
REGNUM 04:54
Финансы
Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б. п. до 6,5%, а на следующем заседании в декабре может снизить ее еще на 50 б.п. до 6%, прогнозирует главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.
РБК 12:00
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 11:07
Общество
Росстат назвал сферы с наибольшими темпами роста зарплат
Росстат назвал сферы с наибольшими темпами роста зарплат с 2013 по 2018 год.
TatCenter 08:29
Происшествия
В Испании россиянина заподозрили в убийстве жены
В городе Дения испанской провинции Аликанте по подозрению в убийстве 44-летней гражданки России задержали ее мужа, также россиянина, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
РИА Новости 10:15
Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 11:48
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 11:43
Экономика
Торговая сеть «Лента» переедет на Кипр
В сообщении компании, по данным АБН, говорится, что если регистратор предоставит свое разрешение на такую смену юрисдикции, то компания перерегистрируется в Республике Кипр.
АБН 10:26
Происшествия
В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены
63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Комсомольская правда 08:09
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
РБК 10:49
Общество
Фермеры на тракторах заблокировали центр Берлина
Протестные акции проходят и в других городах, в том числе в Бонне, Мюнхене, Магдебурге и Ганновере, - сообщают немецкие СМИ.
Эхо Москвы 09:34
Общество
Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев
Россия работает над возможностью поступления в высшие учебные заведения посредством интернета, для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости 11:04
Футбол
Стало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови
Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови.
РЕН ТВ вчера в 23:17
Общество
УФАС Санкт-Петербурга опровергло слухи о росте цен на гречку
УФАС Санкт-Петербурга провело проверку и опровергло слухи о росте цен на гречку.
Актуальные Новости 11:26
Политика
В Сочи лидеров африканских стран встречают хлебом-солью
Африканские делегации продолжают прибывать на саммит и экономический форум Россия – Африка, который пройдет в Сочи, в аэропорту их встречают хлебом-солью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:48
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» достигла рабочей точки
Взгляд.ру вчера в 17:25
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 18:14
Игры
Sony PS5 получит восьмиядерный CPU с частотой 3,2 ГГц
Новый источник подтверждает эти предположения, упоминая также и кодовое имя самой приставки нового поколения — Prospero.
iXBT.com 10:36
Авто
Внедорожники и пикапы Hummer могут вернуться на рынок
Концерн GM собирается воскресить марку Hummer и разработать новое семейство электрических внедорожников и пикапов.
Motor 20 октября в 09:00
Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 19 октября в 21:03
Авто
Новый BMW M3 заметили без камуфляжа
Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.
Тарантас Ньюс 07:26
Авто
В РФ скоро начнут поставлять авто из Азербайджана
Как рассказал Буньяд Гусейнов, посол Азербайджана в Иране, в рамках встречи с членами Торговой палаты Тебриза было решено, что первая партия автомобилей Khazar в размере 10 экземпляров будет импортиована в Россию в ближайшее время.
32CARS.ru 07:08