Кино
Газета.RuОпубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Кадры фильма опубликовал канал Star Wars. В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров. Предполагается, что в новом эпизоде вновь появится главный злодей - Палпатин.
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Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что напряженность на планете растет «не по дням, а по часам», а ситуация вблизи границ Белоруссии «накаляется», сообщает «БелТА».
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Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
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Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО
Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
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Происшествия
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В Калининграде после задержания полицией умер игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшивков.
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта
«За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.
Политика
В Кремле заявили, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры лидеров России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по Сирии будут сложными.
Общество
Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам создавать вытрезвители.
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
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Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Общество
Как в России применяют дроны в образовательных целях
Хотя образованию уделено основное внимании компании, дроны "Коптер Экспресс Технологии" используются и для мониторинга территорий – в основном в нефтегазовом сегменте.
Единоборства
Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА
Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» появился в образе Джокера
Главный тренер "Арсенала" появился в образе Джокера Этот образ описывает состояние Унаи Эмери после позорного проигрыша команды.