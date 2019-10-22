Кино

Газета.RuГазета.RuОпубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Кадры фильма опубликовал канал Star Wars. В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров. Предполагается, что в новом эпизоде вновь появится главный злодей - Палпатин.
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Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

РБК08:29

Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Телеканал 360°04:36

Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

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Конец киносаги: в сети появился финальный трейлер новых «Звёздных Войн»

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Вышел трейлер новых «Звездных войн»

Lenta.ru06:24

Опубликован трейлер финальной серии «Звездных войн»

ТК Звезда04:49

Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

ТАСС07:08
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Газета.Ru 10:08
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Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу

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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

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Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
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В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

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Армия и оружие

Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО

Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.
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В Москве умерла дочь иранского посла

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Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде

В Калининграде после задержания полицией умер игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшивков.
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Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта

«За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.
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В Кремле заявили, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры лидеров России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по Сирии будут сложными.
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Общество

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Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам создавать вытрезвители.
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Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
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У жителя Забайкалья нашли пакет с золотыми слитками на 4 млн рублей

РЕН ТВ 09:14
Политика

Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Экономика

Россиян предупредили о росте цен на гречку

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
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В Москве на улице нашли шестимесячную девочку

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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
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Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
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Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво

Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
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Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Как в России применяют дроны в образовательных целях

Хотя образованию уделено основное внимании компании, дроны "Коптер Экспресс Технологии" используются и для мониторинга территорий – в основном в нефтегазовом сегменте.
Газета.Ru 08:00
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Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА

Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
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Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17

При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
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Главный тренер «Арсенала» появился в образе Джокера

Главный тренер "Арсенала" появился в образе Джокера Этот образ описывает состояние Унаи Эмери после позорного проигрыша команды.
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