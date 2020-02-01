Кино

Piter.tvPiter.tvОпубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии. Сюжет девятого фильма пока не раскрывается.
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Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

Газета.Ru04:12

Фанаты бурно отреагировали на появление Хана в трейлере «Форсажа 9»

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«Это будет самый крутой «Форсаж»: опубликован трейлер девятой серии Fast & Furious

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Вышел трейлер нового «Форсажа»

Lenta.ruвчера в 18:47

В Сеть попал первый трейлер к новому фильму «Форсаж 9: Вселенная Форсаж»

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Пополнение в семье: опубликован трейлер «Форсажа-9»

РЕН ТВвчера в 21:07
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Хоккей

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Ярославский "Локомотив" разгромил хельсинкский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 11:19
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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Политика

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

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Здоровье

Моор рассказал, как в Тюмени встретят поезд из Пекина

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как в столице региона встретят поезд Москва – Пекин.
NG72.ru 10:18
Политика

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Вести.Ru 09:39
Происшествия

Россиянка утонула во время купания в Таиланде

Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
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Общество

Что ждет россиян в феврале 2020 года

1 февраля выплаты, пособия и компенсации льготникам будут проиндексированы на 3,1%.
Коммерсантъ вчера в 03:05
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и провести всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.
РБК вчера в 11:27
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Марин Ле Пен предрекла конец ЕС после Brexit

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт»): «День Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса наций, которого хотят подавляющее большинство европейцев».
НТВ 09:10
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль 06:06
Политика

Писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду»

Газета.Ru 09:42
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
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Футбол

Леонид Федун прокомментировал трансфер Соболева

22-летний Соболев был арендован у «Крыльев Советов» с правом выкупа по окончании сезона.
ProstoProSport 10:25
Политика

ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
Lenta.ru 30 января в 23:04
Футбол

Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
RT на русском 11:00
Политика

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
RT на русском 08:08
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Музыка

Илон Маск записал электронно-танцевальный трек

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск записал музыкальный трек.
МИР 24 вчера в 07:40
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
РИА Новости 07:14
Происшествия

Мурманским морякам грозит 18 лет тюрьмы в Кабо-Верде

В суде города Прая, столице Кабо-Верде, обвинитель потребовал для мурманских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков.
Северпост 11:06
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 29 января в 09:22
Энергетика

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство

Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
РИА Новости 09:49
Киберспорт

Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Дни24 06:45
Экономика

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Газета.Ru вчера в 12:38
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Вин Дизель
Американский актёр
Американский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль Доминика Торетто в фильме «Форсаж».
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Форсаж 9
Fast & Furious 9, 2020
Предстоящий американский боевик режиссёра Джастина Лина.
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