Кино
Piter.tvОпубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии. Сюжет девятого фильма пока не раскрывается.
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«Это будет самый крутой «Форсаж»: опубликован трейлер девятой серии Fast & Furious
Кино-Панквчера в 07:08
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