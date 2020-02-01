Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии. Сюжет девятого фильма пока не раскрывается.

Религия Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.

Политика Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.

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Происшествия Мурманским морякам грозит 18 лет тюрьмы в Кабо-Верде В суде города Прая, столице Кабо-Верде, обвинитель потребовал для мурманских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

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